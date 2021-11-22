Фигуранта дела о беспорядках на акциях в сквере в Екатеринбурге отправили на лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение Ивана Ноговицына - фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в сквере города, которое было возбуждено после проведения несогласованных акций в мае 2019 года против строительства собора Святой Екатерины. Он также был освобожден от уголовной ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В июне 2019 года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о возбуждении бесфигурантного уголовного дела о массовых беспорядках, но в январе 2020 года начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков уточнил, что полиция уже определила фигурантов дела, это граждане, которые оказывали сопротивление органам власти.

"Ноговицына освободить от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ "Участие в массовых беспорядках" и ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами". На основании п. "б" ч. 1 ст. 99 УК РФ "Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа" применить в отношении Ноговицына принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения <...>", - сказал собеседник агентства.

Собор Святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан - 13 мая 2019 года они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней. Президент РФ Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. В результате место будущего строительства храма было изменено - он будет построен на месте бывшего Приборостроительного завода в другой части центра города.