В Ленобласти предъявили обвинение участникам ДТП, в котором из машины выпало тело убитого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение троим участникам аварии в Ленобласти, где в результате столкновения автомобиля с ограждением из багажника выпал труп мужчины, двое обвиняются в убийстве, один - в укрывательстве преступления. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователем им предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Кроме того, в ходе проверки показаний на месте один из обвиняемых признался в убийстве, совершенном на территории Санкт-Петербурга в 2020 году. Следственным органом направлено ходатайство в суд об избрании двоим злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу", -говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что 20 ноября на автодороге А-121 "Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следователями и сотрудниками полиции были задержаны трое молодых людей. Следствием было установлено, что 20 ноября в гараже на улице Лабораторной в Санкт-Петербурге двое мужчин находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с мужчиной 1971 года рождения нанесли ему несколько ножевых ранений. Что бы сокрыть преступление они решили вывезти тело убитого в лес. Взяв из гаража необходимый инвентарь, подожгли его. Поскольку оба были пьяны, попросили своего знакомого сесть за руль, но на дороге А-121 "Сортавала" он не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате ДТП из автомобиля выпало тело потерпевшего. Трое мужчин скрылись с места происшествия, но спустя несколько часов их задержали.

В ходе допроса двое задержанных 1998 года рождения подтвердили свою причастность к совершению преступления. Следствие установило, что третий задержанный не принимал участия в убийстве, однако он совершил укрывательство преступления.

В ближайшее время уголовное дело передадут для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.