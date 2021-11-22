При пожаре в квартире в Липецке погибли женщина и ее пятилетний внук

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Женщина и ее внук в возрасте пяти лет погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Липецке, следователи начали проверку. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти пенсионерки и ее малолетнего внука в результате возгорания. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате с электроприборами, его причиной могла стать неисправность электропроводки", - сказано в сообщении.

Пожар произошел вечером в воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома по улице Космонавтов в Липецке. "В момент возгорания в помещении находились 65-летняя женщина, ее 39-летняя дочь и 5-летний внук. В результате отравления угарным газом пенсионерка и малолетний ребенок скончались, а его мать госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении следственного управления СК по Липецкой области.