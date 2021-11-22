На Ямале четыре человека пострадали в ДТП в "Газелью", перевозившей студентов колледжа

ТАСС, 22 ноября. Микроавтобус "Газель", перевозивший несовершеннолетних студентов колледжа, попал в ДТП с автомобилем в Пуровском районе на Ямале, в результате чего пострадали два водителя и двое учащихся - один из них несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа в понедельник.

"Установлено, что в понедельник автомобиль "Газель", осуществляя перевозку шестерых несовершеннолетних детей и одного совершеннолетнего на учебу в колледж из поселка Пурпе в город Губкинский, попал в ДТП с автотранспортным средством "УАЗ-Патриот". По предварительным данным, пострадали два водителя, два студента колледжа, один из которых несовершеннолетний (имеют незначительные ушибы). Всем оказана медицинская помощь, находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Прокуратура округа проконтролирует ход проверки по факту ДТП.