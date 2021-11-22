В Якутии сотрудницу банка подозревают в присвоении 27 млн рублей

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудница банка в Мирнинском районе Якутии подозревается в присвоении денежных средств, причиненный банку ущерб превысил 27 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте "МВД-медиа".

В полицию города Мирного обратились с заявлением о том, что при ревизии обнаружили недостачу крупной суммы денег. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к пропаже финансов причастна работница банка. "В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу МВД по Якутии.

Отмечается, что 34-летняя местная жительница, занимая должность старшего кассира, с марта 2020 года по сентябрь 2021-го систематически совершала хищения из кассы. "Похищенные наличные женщина зачисляла на свой счет, открытый в другом банке, а затем играла на них в виртуальном казино. Чтобы скрыть недостачу денежных средств, злоумышленница тщательно готовилась к предстоящим проверкам, вносила ложные сведения в программу и переделывала акты ревизий", - добавили в МВД.

Банку причинен ущерб на общую сумму свыше 27 млн рублей. Подозреваемая сообщила, что намерена возместить ущерб в полном объеме. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.