Жителя Москвы осудили на 2,5 года за стрельбу по пассажирскому автобусу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Москвы к 2,5 года колонии за то, что летом он, управляя машиной, подрезал автобус, заблокировал его движение и выстрелил из травматического пистолета в стекло автобуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Суд приговорил (Бориса - прим. ТАСС) Князева к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

16 июля Князев на "Гелендвагене" ехал по Большой Пироговской улице и в ходе маневра заблокировал проезд автобусу, после чего у них начался конфликт с водителем автобуса. Князев выстрелил из своего травматического пистолета в лобовое стекло автобуса и скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал.