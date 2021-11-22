{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюмени пассажирский автобус врезался в столб

Пострадали три человека

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Три человека получили травмы при наезде автобуса на опору освещения в Тюмени. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Автобус "Лиаз" маршрута № 151Т "Завод Медоборудования - Лесная поляна", въехал сегодня в опору освещения и дорожный знак на ул. Федюнинского, 97. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на зимней дороге. В ДТП травмированы трое пассажиров автобуса. 15-летнего подростка медики осмотрели на месте ДТП, 16-летнюю девушку и 74-летнюю пенсионерку доставили в больницу для оказания помощи и установления диагноза", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, остальные обстоятельства аварии выясняются. Известно, что 34-летний водитель за последние два года не нарушал правила дорожного движения.

Теги
РоссияТюменская область
Пандемия COVID-19
Более 100 человек незаконно приобрели сертификаты о вакцинации в Курганской области
Двое фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде, еще один подозреваемый под домашним арестом
Читать полностью