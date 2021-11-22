В Тюмени пассажирский автобус врезался в столб

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Три человека получили травмы при наезде автобуса на опору освещения в Тюмени. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Автобус "Лиаз" маршрута № 151Т "Завод Медоборудования - Лесная поляна", въехал сегодня в опору освещения и дорожный знак на ул. Федюнинского, 97. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на зимней дороге. В ДТП травмированы трое пассажиров автобуса. 15-летнего подростка медики осмотрели на месте ДТП, 16-летнюю девушку и 74-летнюю пенсионерку доставили в больницу для оказания помощи и установления диагноза", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, остальные обстоятельства аварии выясняются. Известно, что 34-летний водитель за последние два года не нарушал правила дорожного движения.