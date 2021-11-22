В Иркутской области возбудили уголовное дело об убийстве двух лесников в лесополосе

ИРКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с убийством в лесополосе двух мужчин, которые занимались рубкой деревьев с целью ухода за лесом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В лесном массиве Братского района были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Братскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). <…> Следователями установлено, что в ходе возникшего конфликта 54-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений убил своих напарников и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

По данным СК, мужчины осуществляли рубку деревьев с целью ухода за лесом. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.