Четырех подозреваемых в мошенничестве при заключении госконтрактов задержали в Твери

ТАСС, 22 ноября. Следователи задержали четверых подозреваемых по делу о мошенничестве при проведении аукционов, заключении госконтрактов, реализации проекта создания и развития инжинирингового центра "Зеленая химия" в одном из вузов Твери. Выявлены эпизоды завышения стоимости оборудования на 8,6 млн рублей и на 5,7 млн рублей, хищение свыше 4,7 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Четыре фигуранта задержаны, доставлены в следственное управление СК РФ по Тверской области, где допрошены в качестве подозреваемых. Причастность задержанных подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскных мероприятий и иными материалами уголовного дела в их совокупности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в отношении подозреваемых по материалам управления ФСБ России по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

По данным следствия, не позднее 2015 года в рамках реализации проекта инжинирингового центра "Зеленая химия" руководители нескольких компаний вступили в сговор при проведении аукционов и конкурсов на закупку оборудования и оказания услуг, что обеспечивало им заключение госконтрактов. Между вузом в Твери и одной из фирм был заключен договор, по которому необходимо было поставить центрифугу стоимостью свыше 10 млн рублей, однако компания приобрела бывшее в употреблении оборудование за 1,35 млн рублей, получив от учебного заведения первоначально указанную сумму оплаты.

Кроме того, выявлен эпизод совершения неправомерной сделки, когда вуз заказал поставку хроматографического комплекса стоимостью около 3 млн рублей, но его конечная цена была умышленно завышена подконтрольными и аффилированными между собой фирмами до 8,78 млн рублей. "Также, в рамках проекта по созданию и развитию "ИЦ "Зеленая химия" производились выплаты сотрудникам научно-исследовательского института, которые обманным путем присваивались его руководителем, в результате чего похищены денежные средства федерального бюджета в сумме свыше 4,7 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в Москве проведены обыски по местам регистраций и проживания фигурантов уголовного дела, а также в офисах подконтрольных им фирм, изъяты предметы, документы, а также электронные носители информации, которые могут иметь значения для расследования.