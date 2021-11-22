Мужчина смертельно ранил ножом пассажира на железнодорожной станции в Подмосковье

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мужчина насмерть ранил ножом пассажира на железнодорожной станции в Подольске во время конфликта, он задержан. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"22 ноября на железнодорожной станции Подольск между подозреваемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанес оппоненту ножевое ранение в область бедра. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщила Врадий.

Полицейские задержали 57-летнего мужчину на станции Москва-Курская. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 54-летнего местного жителя (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Допрошены очевидцы, осмотрена видеозапись с камеры наружного видеонаблюдения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.