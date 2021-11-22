Сбежавшего из тюменской колонии-поселения заключенного осудили на два года

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Суд назначил наказание заключенному, который сбежал в сентябре 2021 года из исправительной колонии №2 города Тюмени, в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

"22 ноября 2021 года Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении осужденного исправительной колонии №2 города Тюмени. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы"). <...> Суд с учетом судимости окончательно назначил подсудимому два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По сообщению от объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, на заседании подсудимый вину полностью признал и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, после проверки установлено, что администрация колонии не приняла достаточных мер к соблюдению требований закона при обеспечении режима в колонии. В адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области внесено представление для принятия мер по недопущению подобных случаев. По представлению прокуратуры Тюменской области наказано пять должностных лиц.

Ранее сообщалось, что 15 сентября 2021 года 43-летний мужчина сбежал с участка колонии-поселения №2 в Тюмени. Он был осужден на 23 года и четыре месяца колонии строгого режима по статьям "Убийство", "Разбой", "Грабеж", "Вымогательство", "Кража". В феврале 2021 года он по решению суда был переведен в колонию-поселение. До выхода из исправительного учреждения заключенному оставалось два года и семь месяцев.