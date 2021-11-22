Более 100 человек незаконно приобрели сертификаты о вакцинации в Курганской области

ТАСС, 22 ноября. Курганская полиция установила лиц, которые приобрели сертификаты о вакцинации от коронавируса без фактического ее проведения - их оказалось более сотни человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее, как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, в поликлинике №2 в Кургане прошли обыски. Позже было возбуждено уголовное дело о внесении ложных сведений о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщалось о задержании сотрудницы одной из городских поликлиник и двоих ее посредников.

"В ходе расследования уголовного дела установлены лица, приобретавшие сертификаты о вакцинации от COVID-19. <…> В результате следственно-оперативных мероприятий установлены более 100 граждан, приобретавших сертификаты без фактического проведения вакцинации", - говорится в сообщении.

Двое фигурантов уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, находятся под подпиской о невыезде, еще один подозреваемый под домашним арестом.