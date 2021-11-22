Омбудсмен в Волгограде обратился в СК и прокуратуру после смерти заключенного в СИЗО

ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области держит на контроле ситуацию со смертью в СИЗО № 1 Волгограда 22-летнего Равиля Расулова, мать которого в понедельник вышла на одиночный пикет. Как сообщил ТАСС омбудсмен Валерий Ростовщиков, он также обратился в следственное управление СК по региону и прокуратуру области.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку информации о смерти заключенного в СИЗО № 1 города Волгограда, фотографии тела которого якобы со следами пыток были размещены в социальных сетях и СМИ. Родственница умершего сообщила ТАСС, что его мать Роза Расулова в понедельник вышла на одиночный пикет.

"Мы отреагировали немедленно [на информацию о смерти заключенного]. В день, когда все это произошло, мы об этом узнали и по своей инициативе сделали запрос в прокуратуру, следственные органы по случившемуся. Пока идут следственные действия, информацию мы не получили. Держим ситуацию на контроле", - сказал Ростовщиков.

По информации председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области Вадима Чередника, родственники погибшего заключенного в комиссию не обращались, после беседы членов ОНК с сокамерниками Расулова информация о психологическом и физическом воздействии на него не подтвердилась.

Как сообщил ТАСС адвокат Розы Расуловой Дмитрий Карандашов, информация о возбуждении дела по факту смерти заключенного из следственных органов пока не поступала. "Следы телесных повреждений на нем явные и очевидные. Ждем возбуждения уголовного дела", - сказал он.