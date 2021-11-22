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Рашкин считает себя "морально виновным" в инциденте с незаконной охотой

По словам депутата, приглашающая сторона - его знакомые - заверила, что все необходимые для охоты документы есть

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил, что считает себя "морально виновным" в ситуации с незаконной охотой на лося, он признает, что не проверил разрешительные документы.

"Морально считаю себя виновным", - сказал Рашкин журналистам перед заседанием думской комиссии по мандатным вопросам, которая должна рассмотреть представление генпрокурора о лишении его неприкосновенности.

По словам депутата, приглашающая сторона - его знакомые - заверила, что все разрешительные документы есть. Более того, раньше проблем с этим не возникало. "Я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем в общем-то сегодня раскаиваюсь", - добавил он. Рашкин заметил, что, согласно представлению, сумма ущерба составила 80 тыс. рублей.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора о лишении Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, депутатской неприкосновенности. По его словам, депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале ранее заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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РоссияРашкин, Валерий Федорович
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