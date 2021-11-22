Житель Подмосковья осужден за смертельный наезд на ВАЗе на родственника во время стрима

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Житель Подмосковья приговорен к 1,5 года исправительных работ за смертельный наезд на ВАЗе на своего родственника в прямом эфире в соцсети. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства", - сообщила Врадий.

В микрорайоне Железнодорожный 25 апреля 24-летний житель Балашихи со своим 21-летним двоюродным братом делали постановку трюка на машине, снимая на камеру и транслируя в прямом эфире соцсети. В ходе исполнения трюка фигурант за рулем ВАЗа сбил своего родственника, тот погиб. Мужчина полностью признал вину в причинении смерти по неосторожности.