Адвокат обжаловал приговор экс-замгубернатора Курганской области по делу о взятках

ТАСС, 22 ноября. Адвокат бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина обжаловал приговор суда по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Также адвокаты осужденных по этому делу экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя Вячеслава Рознина обжаловали решения суда, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Курганского городского суда.

Ранее суд приговорил Пугина к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу почти в 2 млн рублей. Он был признан виновным по части 3 статьи 285 и части 4 статьи 290 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"). Также суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями Осокина и Рознина, они приговорены к 3,5 и 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

"От всех троих [адвокатов] поступили [апелляционные] жалобы. <…> Адвокат Пугина просит отменить приговор, адвокат Осокина просит также отменить приговор. Адвокат Рознина просит изменить наказание и назначить условное наказание", - сообщили в суде.

Пугин был задержан в апреле 2020 года. В результате действий Пугина, Осокина и Рознина, по версии правоохранительных органов, бюджетам различных уровней был причинен ущерб в размере около 27 млн рублей. С 5 апреля по 31 декабря 2018 года бывшие чиновники, создавая видимость освоения бюджета, приняли и оплатили фактически невыполненные работы по муниципальным контрактам на сетях водоснабжения в селе Верхозино и по комплексному обустройству площадки под жилищную застройку в селе Мальцево. Кроме того, следователи полагают, что Пугин с 2016 по 2018 год получил более 760 тыс. рублей в качестве взяток от руководителя подрядной организации ООО "Мультипласт" по этим контрактам за покровительство.

Пугин был назначен заместителем губернатора - директором областного департамента экономического развития, торговли и труда в марте 2014 года, в сентябре того же года стал первым заместителем главы региона и возглавил департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году он стал руководителем департамента агропромышленного комплекса и ушел с поста в 2018 году.