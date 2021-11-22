СК проводит проверку по факту смерти ребенка в Самаре

САМАРА. 22 ноября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту смерти ребенка 2017 года рождения, тело которого нашли на съемной квартире в Самаре. При этом мать перестала выходить на связь. Сейчас устанавливается ее местонахождение, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения тела ребенка 2017 года рождения без признаков жизни проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, 20 ноября в квартире в одном из жилых домов на улице Санфировой в Октябрьском районе Самары было обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Квартиру снимала 41-летняя мать девочки, тело ребенка обнаружил собственник жилья после того, как женщина перестала выходить на связь. Сейчас устанавливается ее местонахождение.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили соседей, а также назначили комплекс экспертиз для установления причин смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.