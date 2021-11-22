Автомобиль сбил двоих пешеходов на тротуаре в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое пешеходов, произошло в понедельник в Оренбурге. Пожилая женщина погибла, мужчина получил травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Datsun, двигаясь со стороны улицы Ткачева в сторону улицы Ногина, не справился с управлением и допустил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину, которые двигались по тротуару с правой стороны по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП погибла 62-летняя женщина, пешеход-мужчина с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - сказано в распространенном сообщении.

Сообщение о ДТП, как уточнили в пресс-службе, поступило в дежурную часть в 15:45 (13:45 мск). ДТП произошло около дома №35 по улице Котова. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В понедельник утром в Оренбурге начался снегопад, при этом температура воздуха была около нуля градусов, на дорогах отмечались накат и заносы, о чем управление ГИБДД указало в распространенном предупреждении о неблагоприятных погодных условиях.