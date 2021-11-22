В частном доме в Махачкале произошел взрыв газа

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в частном доме в Махачкале, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Поступил сигнал, что напротив банкетного зала "Марракеш" в частном доме произошел взрыв газа. По предварительной информации, есть пострадавшие. Задействованы службы экстренного реагирования", - сказал собеседник агентства.

В Республиканской клинической больнице Махачкалы сообщили об одном погибшем и трех пострадавших. "Один человек скончался. А женщина с ожогами находится в реанимации, предварительно 90% ожоги у нее. Привезли еще двоих детей. Состояние одного крайне тяжелое", - сказали в РКБ.

В пресс-службе дагестанского Минздрава сообщили о четырех госпитализированных в РКБ. "Еще один получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался", - говорится в сообщении. Среди пострадавших двое несовершеннолетних - мальчик восьми лет с ожогами 70% поверхности тела и девушка 17 лет с ожогами 6% поверхности тела. Мужчине с сочетанными травмами и без ожогов оказывают медицинскую помощь в отделении нейрохирургии.

В ведомстве отметили, что в стационаре имеются все необходимые медикаменты, пациентам оказывают медицинскую помощь в исчерпывающем объеме. Лечение находится на контроле министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой.

Источник в экстренных службах региона уточнил, что под завалами может находиться один человек. "Кинологи приступили к поискам возможного пострадавшего на месте разрушенного после взрыва дома", - сказал собеседник агентства.

Прокуратура республики организовала проверку. "По предварительным данным, в результате случившегося пострадали четыре человека. <...> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте происшествия с родственниками пострадавших работают психологи ГУ МЧС России по региону.

В новость были внесены изменения (17:04 мск) - добавлена информация о погибшем и посрадавших.