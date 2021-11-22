СМИ: житель Тайваня убил работника супермаркета, попросившего его надеть маску

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 ноября. /ТАСС/. Житель острова Тайвань убил сотрудника магазина, после того как тот попросил его надеть защитную маску. Об этом в понедельник сообщило центральное информационное агентство острова со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По версии следствия, 41-летний мужчина по фамилии Цзян зашел в круглосуточный магазин города Таоюань без маски. В ответ на замечания работника он покинул магазин и позже вернулся в маске. При этом подозреваемый вступил в словесную перепалку с сотрудником магазина и швырнул в него свою маску. Через полтора часа он вновь вернулся в магазин и нанес работнику супермаркета несколько ударов в область груди ножом. Пострадавший позже умер в больнице от полученных травм.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают специалисты, чтобы сделать вывод о его психическом состоянии.

Минимальное наказание за убийство, согласно местному законодательству, составляет 10 лет тюрьмы.

В настоящее время на острове Тайвань в соответствии с действующими ограничениями, связанными с COVID-19, ношение маски остается обязательным в большинстве общественных мест.