На Кипре арестован подозреваемый в покушении на убийство баскетболиста из США

НИКОСИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр арестовали подозреваемого в покушении на убийство баскетболиста из США Кори Маниго, который играл за клуб АЕЛ из Лимасола на позиции легкого форварда. Об этом в понедельник сообщила полиция острова.

"В контексте расследования драки, которая произошла рано утром 21 ноября года в Никосии, полиция арестовала 46-летнего мужчину на основании судебного ордера, выписанного за преступления, связанные с покушением на убийство, сговором с целью совершения правонарушения и нападением с причинением реального телесного повреждения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления кипрской полиции.

Ранним утром в воскресенье на Маниго, его девушку и еще одного американского баскетболиста АЕЛ Брендона Аверетта было совершено нападение возле ночного клуба в Никосии. В результате инцидента двое последних получили порезы и ссадины, а 23-летний Маниго был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и гематомой в больницу общего профиля в Никосии, где его подключили к аппарату ИВЛ.

Дежурные врачи сразу же сообщили полиции, что состояние баскетболиста оценивается как критическое. В первоначальном сообщении АЕЛ утверждалось, что, несмотря на продолжающуюся интубацию игрока, его жизнь находится вне опасности. Позднее клуб распространил новое заявление, в котором подтвердил, что Маниго все еще подключен к искусственной вентиляции легких и находится под воздействием седативных препаратов.

"Врачи надеются, что все закончится хорошо, но еще слишком рано делать окончательные выводы", - сказано в заявлении. В нем также говорится, что в понедельник баскетболиста планировали отключить от аппарата ИВЛ.

Контракт Маниго с АЕЛ рассчитан до окончания сезона-2021/2022.