В Большом театре сообщили о попадании воды на сцену из-за срабатывания пожарной системы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вода попала на Новую сцену и в помещения под сценическим пространством Большого театра в Москве из-за срабатывания системы пожаротушения. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор театра Владимир Урин.

"Сработала система пожаротушения на Новой сцене. Декораций в это время на сцене не было, потому что они были разобраны после прошедшего спектакля. Благодаря усилиям специалистов система работала всего 25 секунд и была отключена. Тем не менее вода попала на сцену и в помещения под сценическое пространство", - сказал Урин.

По его словам, сейчас специалисты занимаются устранением последствий происшествия. "Надеемся, что это не изменит планы театра и запланированная премьера состоится в срок", - добавил гендиректор.

1 декабря на Новой сцене должна состояться премьера балета "Мастер и Маргарита".