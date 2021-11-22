МЧС оспорило приговор суда по делу пожарных, тушивших ТРЦ "Зимняя вишня"

ТАСС, 22 ноября. МЧС России в качестве гражданского ответчика подало жалобу на приговор суда по делу пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, признанных виновными в халатности при тушении пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Тарасюк.

"МЧС как гражданский ответчик обжаловало приговор в части гражданских исков. Один из доводов их жалобы связан с невиновностью сотрудников (пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина), которые выполняли надлежащим образом свои обязанности. Кроме того, МЧС обжаловало и частное определение, вынесенное в адрес руководства министерства", - сказала она.

В частном постановлении, которое вынес суд в адрес врио главы МЧС Александра Чуприяна, говорится, что ведомство плохо обучает своих сотрудников. Также, по мнению суда, среди пожарных и инспекторов Госпожнадзора нет взаимодействия. "Суд считает, что отсутствие надлежащей (системной) подготовки, обучения сотрудников МЧС РФ, преподавание основ противопожарной безопасности, основанное на искаженном понимании норм действующего закона, неверном истолковании норм права, приводит к неквалифицированным, неправомерным действиям со стороны сотрудников МЧС РФ, что противоречит целям данного органа государственной власти и ставит под угрозу жизнь и здоровье человека и гражданина", - говорится в постановлении.

Суд постановил, что Чуприяну следует исправить эти недостатки и сообщить ему о принятых мерах.