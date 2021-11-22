Россиянину Егору Дудникову грозит в Белоруссии до 12 лет лишения свободы

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии подтвердил завершение расследования уголовного дела в отношении гражданина России Егора Дудникова, которому грозит до 12 лет лишения свободы.

"По завершении расследования ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 ("Разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлекшее иные тяжкие последствия") и ч. 3 ст. 361 ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь")", - отмечается в сообщении следственного ведомства, опубликованном в Telegram-канале ведомства в понедельник.

В СК добавили, что Дудников остается под стражей. В соответствии с ч. 3 ст. 130 россиянину грозит до 12 лет лишения свободы, по ч. 3 ст. 361 - до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый с 19 января по 21 мая 2021 года с помощью компьютерной техники в одном из Telegram-чатов "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера".

"Со слов обвиняемого, тексты сообщений он придумывал самостоятельно, а главная его цель - способствовать свержению действующей власти", - отметили в СК республики.

Ранее в генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что дело в отношении Дудникова направлено для рассмотрения в Минский городской суд. Россиянин был задержан в мае 2021 года. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Дудников являлся модератором Telegram-чата "Отряды самообороны Беларуси".