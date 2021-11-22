Свиней из 8 тыс. хозяйств изымут в Красногвардейском округе Ставрополья из-за очага АЧС

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 11,5 тыс. свиней изымут из 8 тыс. личных подсобных хозяйств и ряда сельскохозяйственных предприятий после выявления очага африканской чумы свиней (АЧС) в Красногвардейском округе Ставрополья. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер правительства края Владимир Ситников.

"В ближайшее время специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных приступят к процедуре ликвидации свиней, которые содержатся на территории зоны отчуждения. Всего планируется изъять около 1,5 тыс. голов из 8 тыс. личных подсобных хозяйств, а также порядка 10 тыс. голов из сельхозпредприятий", - написал он на своей странице в Instagram.

Согласно постановлению правительства края, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, очаг АЧС был выявлен на территории производственного участка ООО "СВК", расположенного в полукилометре от села Красногвардейского. На территории округа определена карантинная зона.

"Мы понимаем, что потеря такого поголовья - серьезный финансовый урон для владельцев. Поэтому за каждую изъятую голову правительство края выплатит денежную компенсацию. Стоимость ущерба будет оцениваться по средней рыночной цене. Процедура отчуждения животных - жесткая, но необходимая мера, которая позволит купировать вирусную болезнь и не дать ей распространиться за пределы эпизоотического очага", - отметил Ситников.

Вице-премьер отметил, что в зоне наблюдения выставлены круглосуточные дежурные посты. Специалисты ветеринарного управления, работники администрации и полицейские следят за соблюдением ограничений по вывозу свиней, продуктов их переработки и убоя.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.