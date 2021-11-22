СК начал проверку после сообщений о пытках в колонии Кировской области

КИРОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после публикаций в СМИ о пытках в отношении заключенных в исправительной колонии №6 в поселке Восточный Омутнинского района Кировской области. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка [опубликованной в СМИ информации]", - сообщил собеседник агентства.

После публикаций в СМИ исправительную колонию также посетили члены Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, Ева Меркачева и Игорь Каляпин. Как сообщается на сайте регионального УФСИН, правозащитники проверили соблюдение прав осужденных.

"Члены СПЧ высказали претензии о применении в учреждениях УИС области недозволенных мер работы со стороны сотрудников по отношению к подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Не все лица, сопровождающие правозащитников, в том числе представители региональной ОНК, омбудсмен Кировской области Галина Буркова, были согласны с подобным мнением", - сказано в сообщении.

В управлении ФСИН по области ТАСС сообщили, что колонию регулярно проверяют. "По данной информации проводится проверка прокуратурой. Колонию ИК-6 регулярно проверяют надзирающие органы и правозащитные организации", - сообщили ТАСС в УФСИН по региону.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в ИК-6 в отношении заключенных применялись различные пытки, в том числе удары током, утопление в баках с водой.