Суд арестовал трех фигурантов дела о похищении жителя Калужской области

ТАСС, 22 ноября. Суд арестовал на два месяца трех жителей Калужской области, подозреваемых в похищении своего знакомого, с которого они требовали деньги. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Суд по ходатайству следствия на два месяца арестовал всех троих фигурантов уголовного дела", - сказали в пресс-службе

Вечером 18 ноября подозреваемые потребовали от ранее знакомого мужчины денежные средства, а затем насильно поместили его в свой автомобиль и направились в сторону города Козельска, где планировали удерживать потерпевшего в доме одного из фигурантов. Сотрудники полиции задержали их на территории Козельского района, похищенного освободили.

В отношении подозреваемых 47, 39 и 37 лет возбуждено уголовное дело о похищении человека (п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об их задержании сообщалось 20 ноября.