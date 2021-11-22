Суд продлил срок ареста основателя Petropavlovsk Масловского

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 24 декабря срок ареста основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемого в растрате 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста до 24 декабря в отношении Масловского", - сказала представитель суда. Ему предъявлено обвинение в растрате почти 100 млн рублей, принадлежащих руднику.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы которой сосредоточены в Амурской области. С 2020 года компанию сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся после покупки ее доли акционерным обществом "ЮГК".