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Суд продлил срок ареста основателя Petropavlovsk Масловского

Его обвиняют в растрате 100 млн рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 24 декабря срок ареста основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемого в растрате 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста до 24 декабря в отношении Масловского", - сказала представитель суда. Ему предъявлено обвинение в растрате почти 100 млн рублей, принадлежащих руднику.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы которой сосредоточены в Амурской области. С 2020 года компанию сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся после покупки ее доли акционерным обществом "ЮГК".

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