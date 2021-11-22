Минюст требует привлечь к дисциплинарной ответственности еще одного адвоката Сафронова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минюст РФ требует привлечь к дисциплинарной ответственности Евгения Смирнова - еще одного адвоката советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Адвокатская палата Ленинградской области возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Евгения Смирнова. Оно возбуждено по представлению регионального управления Минюста", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в представлении не сказано о просьбе применить конкретную меру дисциплинарного воздействия к адвокату.

Смирнов в беседе с ТАСС подтвердил, что Минюст внес представление о привлечении его к ответственности. "Представление Минюста - очередное давление на Ивана Сафронова и его команду защиты. За полтора года уголовного дела Минюст около 10 раз обращался с представлениями на защитников Ивана Сафронова. При этом все их представления были беспочвенны и каждый раз палаты вставали на сторону адвокатов. И в этот раз нет никаких законных оснований для привлечения меня к дисциплинарной ответственности - ни одно следственное действие не было сорвано по вине защитников. При этом представление совпало с очередным предложением о сотрудничестве Ивану Сафронову, озвученное следователем прямо в камере СИЗО "Лефортово", подведомственного Министерству юстиции" ,- сказал он.

В октябре Минюст вновь направил представление в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга о возбуждении дисциплинарного производства с требованием лишить адвокатского статуса Ивана Павлова (признан иноагентом), который участвует в деле Ивана Сафронова и Карины Цуркан.

Павлов был задержан весной этого года после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Павлову была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. По словам Павлова, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признал.

Кроме того, в отношении Павлова Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила два дисциплинарных производства за отказ дать подписку о неразглашении по представлению Минюста РФ. Первое прекратили из-за отсутствия повода к возбуждению, второе - за отсутствием состава нарушения. В сентябре стало известно, что юрист покинул Россию и находится в Грузии, сам Павлов сообщал СМИ, что через какое-то время планирует вернуться.