Шесть судов, застрявших на Северном морском пути, ожидают проводки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Шесть застрявших на Северном морском пути (СМП) судов ждут ледокольного обеспечения проводки, сообщили в понедельник в дирекции Севморпути госкорпорации "Росатом".

"В районе Новосибирских островов проводки ожидают теплоходы: "Kumpula", "Селенга", "Владимир Русанов", "Северный проект". У пролива Вилькицкого (со стороны моря Лаптевых) ожидает проводку "Механик Пустошный". У пролива Бориса Вилькицкого (со стороны Карского моря) - "Михаил Сомов", - отмечается в сообщении.

Теплоход "Георгий Седов" остался в Певеке, так как стоит у причала под выгрузкой. Суда "Инженер Турбин" и "Ямал Ирбис", в соответствии с решением судовладельца, следуют в порт Архангельск, вышли из акватории Севморпути. Судно "Полар Кинг" находится у западной кромки льдов Карского моря, ожидает решения судовладельца, на запад может идти самостоятельно, добавили в дирекции. Суда "Тамбей" и "Тикси" находятся в Архангельске.

В акватории СМП работают три атомных ледокола - "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач" (все три входят в состав Атомфлота).

В Минвостокразвития РФ сообщали, что навигация в ноябре была организована, исходя из некорректного прогноза ледовой обстановки. Создан оперативный штаб для оказания срочной помощи всем судам, попавшим в тяжелые ледовые условия в акватории СМП.