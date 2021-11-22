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В Кишиневе мужчина пытался обстрелять из лука здание мэрии за отказ в выезде в США

Таким образом он выразил протест против американского посольства, которое не выдало ему визу

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/.  Полиция задержала в центре Кишинева молодого человека, который пытался выстрелить из лука в здание столичной мэрии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Национальном инспекторате общественной безопасности, таким образом он выразил протест против посольства США, которое отказало ему в визе.

"Он рассказал сотрудникам полиции, что заранее подал декларацию в мэрию о проведении такой акции протеста против отказа в выдаче ему визы в США. По его словам, он провел такой протест у здания американского посольства, также планирует повторить подобные акции  у зданий администрации президента и правительства", - рассказал заместитель главы инспектората Алексей Гросу. По его словам, злоумышленник не будет оштрафован за нарушение общественного порядка, так как объявил свой протест у мэрии в  соответствии с законодательством и не выстрелил из лука, не подвергнув, таким образом, опасности жизнь окружающих.

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