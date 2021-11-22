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Суд в Марий Эл арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве младенца

Он будет находиться в следственном изоляторе до 21 января 2022 года

ТАСС, 22 ноября. Суд в Республике Марий Эл отправил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве десятимесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СКР на сайте.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в следственном изоляторе до 21 января 2022 года", - сообщается на сайте СК.

В ночь на 21 ноября в Медведевском районе Республики Марий Эл было обнаружено тело десятимесячного мальчика. По предварительным данным, родители оставили ребенка с бабушкой и ее сожителем. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес мальчику удары кулаками по голове, шее и туловищу. От полученных повреждений младенец скончался.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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