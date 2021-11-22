Более 50 человек эвакуировали из поликлиники в Саранске из-за пожара в соседнем корпусе

ТАСС, 22 ноября. В хирургическом корпусе медицинского учреждения в Саранске в понедельник произошел пожар. Более 50 человек эвакуированы из поликлиники, расположенной в соседнем корпусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Эвакуированы 52 человека, остальные самостоятельно покинули здание. Пострадавших и погибших нет", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что подразделения среагировали очень быстро. "Буквально в течение получаса все потушили. Сам хирургический корпус сейчас находится на ремонте, поликлиника расположена в соседнем корпусе", - пояснила собеседница агентства.

Она также добавила, что площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание произошло на пятом этаже.