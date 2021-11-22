ГУ МВД начало проверку после того, как полицейские наносили удары лежащему мужчине в Сочи

ТАСС, 22 ноября. Служебная проверка проводится в отношении двух полицейских, которые, предположительно, наносили удары электрошокером и ногами лежащему на земле мужчине в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В понедельник Telegram-каналы опубликовали видеозапись, сделанную очевидцами, на которой видно, как двое полицейских пинают ногами и прикладывают электрошокеры к мужчине, который лежит на земле во дворе многоэтажки.

"В отдел полиции города Сочи поступило сообщение, что пьяный гражданин лежит около одного из домов. На место прибыли сотрудники, они доставили гражданина в отдел. По факту некорректного поведения полицейских назначено проведение служебной проверки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.