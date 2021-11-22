Псковские власти ввели карантин по бешенству животных на территории одного из районов

ПСКОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области ввели карантин по бешенству животных на территории Великолукского района, где была выявлена погибшая собака, инфицированная этим вирусом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Великолукском районе введен карантин по бешенству. Карантин введен в деревне Максимово Шелковской волости Великолукского района. К специалистам ветеринарной службы обратился хозяин собаки, которая сначала болела, а потом пала. Лаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством. Как отметил хозяин животного, незадолго до этого собака гуляла в лесу. Скорее всего, там она и подцепила этот вирус", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, карантин по бешенству введен на территории эпизоотического очага, личного подворья, а также на прилегающей территории. "Утвержден план мероприятий, для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства на территории неблагополучного пункта. Комплекс прививочных мероприятий проведут специалисты госветслужбы", - говорится в сообщении.