Пятеро человек госпитализированы в результате пожара в центре Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Пятеро человек были госпитализированы в результате пожара поблизости от Рокфеллер-центра на Манхэттене в Нью-Йорке в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пожарном управлении города.

"Пятеро человек доставлены в больницы, двоим оказана помощь на месте", - сообщил представитель пожарного управления.

Пожар произошел на 10-м этаже 49-этажного здания. Возгорание началось около 10:30 (18:30 мск), к 11:19 огонь удалось взять под контроль. Причины пожара устанавливаются. В настоящее время обстановка на месте происшествия спокойная, уточняет корреспондент ТАСС.