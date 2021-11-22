Дорожники выявили нарушения в документах на груз, повредивший переход на трассе М-7

ТАСС, 22 ноября. Большегруз, который 20 ноября снес пешеходный переход на трассе М-7 во Владимирской области, передвигался по документам, не соответствующим маршруту и перевозимому грузу. Информация об этом передана в правоохранительные органы, сообщила в понедельник в пресс-служба Упрдора "Москва - Нижний Новгород".

"По предварительной информации, перевозчик негабаритного груза отклонился от указанного в специальном разрешении маршрута движения через Кольчугино. <…> В информационной системе, где фиксируются все такие документы, под его номером фигурирует другой груз и иной маршрут. ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород" направило в правоохранительные органы заявление по данному обстоятельству", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подлинность специального разрешения маршрута движения вызывает сомнения. В настоящее время дорожные службы обустраивают временный наземный переход со светофором. "Специалисты асфальтируют пешеходные дорожки, наносят "зебру" и устанавливают временные знаки, предупреждающие о наземном переходе со светофорным регулированием", - добавили в сообщении.

По данным экстренных служб, 20 ноября около 13:30 в Лакинске Владимирской области на 152-м км федеральной автодороги М-7 "Волга" тягач с негабаритным грузом задел надземный пешеходный переход, после чего конструкция обрушилась на дорогу, почти четыре часа движение было парализовано. Большегруз следовал по маршруту Сызрань - Санкт-Петербург. Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту обрушения пешеходного перехода.