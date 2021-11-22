Суд приговорил и. о. главы ФМБА к 9 годам и штрафу в 25 млн рублей за 5-миллионную взятку

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил и. о. гендиректора Федерального медико-биологического агентства России Алексея Санникова к девяти годам колонии и штрафу в размере 25 млн рублей за получение 5-миллионной взятки. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Москвы.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры приговорил Санникова к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 25 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.

Санников взят под стражу в зале суда. Установлено, что 27 марта 2019 года обвиняемый получил от руководителя московской коммерческой организации взятку в размере 5 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ, выполненных по договору о проектировании и строительстве детской поликлиники в Нижегородской области. После получения денег он был задержан.