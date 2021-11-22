СМИ: неизвестные открыли огонь по зрителям на петушиных боях в Мексике

МЕХИКО, 22 ноября. /ТАСС/. Четверо зрителей подпольных петушиных боев погибли и еще семеро пострадали при нападении в районе Ситакуаро в штате Мичоакан на западе Мексики. Вооруженные гражданские лица открыли огонь по людям, после чего скрылись в неизвестном направлении, сообщил телеканал Televisa.

Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

Еще одно массовое убийство в Мичоакане произошло в районе Тангамандапио, где в начале месяца от рук преступников погибли 11 сборщиков меда. В этот раз жертвами стали пять человек. Их тела со следами пыток были найдены на одной из дорог.

Мичоакан на протяжении последних лет стабильно входит в число самых опасных штатов Мексики. В 2020 году, по официальным данным, жертвами насилия там стали более 2,4 тыс. человек. В октябре федеральное правительство решило направить в этот регион свыше 15 тыс. силовиков, чтобы попытаться улучшить ситуацию в сфере безопасности.

С января по сентябрь в Мексике было зарегистрировано почти 25,4 тыс. умышленных убийств, на 3,4% меньше, чем за тот же период 2020 года. Порядка 50% преступлений такого рода совершается в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.