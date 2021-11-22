В МЧС заявили, что под завалами разрушенного из-за взрыва дома в Дагестане никого нет

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы завершены после взрыва газа в доме в Махачкале. Под завалами никого нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Аварийно-спасательные работы завершены. Под завалами никого нет", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что один человек может находиться под завалами разрушенного после взрыва газа дома в Дагестане.

По факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале возбуждено уголовное дело.

По данным СК, в понедельник в частном доме в Махачкале на улице А. Султана произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, из них трое госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. В связи с произошедшим глава Дагестана Сергей Меликов дал поручения, в том числе министерству здравоохранения республики, взять на особый контроль вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим.