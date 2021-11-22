СК возбудил дело после смерти ребенка, обнаруженного в детской коляске в Новой Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырехмесячной девочки, обнаруженной в детской прогулочной коляске в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 22 ноября 2021 года в деревне Безобразово поселения Вороновское в Новой Москве, наступила смерть 4-месячной девочки, тело которой обнаружено в прогулочной коляске матерью, вернувшейся домой с детьми с прогулки.

"Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в целях установления всех обстоятельств смерти младенца следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности")", - сказала Иванова.

Она также отметила, что в настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. "Для установления точной причины смерти будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается", - заключила Иванова.