В КБР ищут 13-летнего мальчика

НАЛЬЧИК, 22 ноября. /ТАСС/. Мальчика 2008 года рождения, который ушел днем в школу и не вернулся, ищут в КБР. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС республики.

"В 20:30 мск поступило сообщение о том, что в Зольском районе с. п. Каменномостское пропал мальчик 2008 г. р. Сегодня днем ушел в школу и не вернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поисково-спасательным работам привлечены пять человек, задействована одна единица техники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Еще подключились семь человек и одна единица техники ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.