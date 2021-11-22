Суд арестовал обвиняемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из машины в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Всеволожский городской суд отправил под стражу двоих обвиняемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника машины, попавшей в ДТП в Ленобласти. Оба фигуранта, в том числе сознавшийся в еще одном убийстве годичной давности, пробудут в СИЗО до 20 января, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по Ленинградской области.

"По ходатайству следственного органа судом двоим мужчинам, обвиняемым в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе судов Ленобласти уточнили также имена обвиняемых - это петербуржец Ян Щепановский и житель города Мурино Егор Комаров. Обоим по 23 года, оба обвиняются по составу преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 ("Убийство").

Сообщается, что третий фигурант, которому вменяется укрывательство преступления, отпущен под подписку о невыезде.

Следователи установили, что в субботу в гараже на Лабораторной улице в Петербурге двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с мужчиной 1971 года рождения нанесли ему несколько ножевых ранений. После этого они решили вывезти тело убитого на автомобиле в Ленинградскую область и попросили знакомого на машине помочь им. В гараже они взяли необходимый инвентарь, а само строение подожгли. Затем на автодороге водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Все трое соучастников скрылись с места преступления, однако вскоре были задержаны.

В понедельник двоим из них предъявили обвинение в убийстве, третьему - в его укрывательстве. Один из обвиняемых признался следователям в еще одном убийстве, совершенном в сентябре 2020 года с целью каннибализма.