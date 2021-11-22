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Суд в Москве арестовал экс-замначальника департамента Росгвардии Копытова по делу о взятке

Два года назад он получил взятки в размере 10 млн рублей

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова арестовал 235-й гарнизонный военный суд по обвинению в получении взятки. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Копытова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Защита полковника обжаловала решение суда.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ", Копытов два года назад получил взятки в размере 10 млн рублей от представителей компании "Спецшвейснаб" (ООО "СШС"), поставлявшей форму для росгвардейцев, за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд рублей.

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