Суд в Москве арестовал экс-замначальника департамента Росгвардии Копытова по делу о взятке

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова арестовал 235-й гарнизонный военный суд по обвинению в получении взятки. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Копытова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Защита полковника обжаловала решение суда.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ", Копытов два года назад получил взятки в размере 10 млн рублей от представителей компании "Спецшвейснаб" (ООО "СШС"), поставлявшей форму для росгвардейцев, за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд рублей.