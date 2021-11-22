Число пострадавших при наезде на толпу в Висконсине возросло до 48

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате наезда внедорожника 21 ноября на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Винсконсин), по уточненным данным, составило 48, среди них есть двое детей, которые находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-брифинге глава полиции Уокешо Дэниэл Томпсон.

"По нашим данным, пострадало 48 человек, еще пятеро человек погибло", - сказал он.

Томпсон добавил, что выстрелы во время инцидента, о которых сообщали некоторые СМИ, были сделаны полицейским, пытавшимся остановить внедорожник. Однако он был вынужден прекратить огонь, чтобы не пострадали окружающие люди.

Глава полиции города уточнил, что задержанный Даррел Брукс находится под стражей, однако не стал раскрывать деталей о его состоянии и местонахождении.

Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в воскресенье в 16:39 (01:39 мск понедельника) внедорожник врезался в толпу участников рождественского парада. Полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". По предварительным данным, он пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов после инцидента с домашним насилием.