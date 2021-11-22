В Дагестане в результате наезда большегруза на газопровод без газа остались пять сел

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Пять населенных пунктов в Дагестане остались без газоснабжения в результате наезда автомашины "Камаз" на межпоселковый газопровод высокого давления. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

"Произошел наезд автомашины "Камаз" на межпоселковый газопровод высокого давления второй категории диаметром 219 мм, в результате чего произошел частичный разрыв сварного шва. Аварийно-восстановительные работы проводиться работниками ЭГС Кизилюртовского района в количестве семи человек и двух единиц техники. Без газоснабжения остаются пять населенных пунктов, два села Кизилюртовского района и три населенных пункта Хасавюртовского района. Подача газоснабжение 08.00 23.11.2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утечка газа локализована путем перекрытия задвижки.