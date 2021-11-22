Елизавета II выразила соболезнования пострадавшим в результате наводнений в Канаде

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования жителям провинции Британская Колумбия, где с прошлой недели действует режим чрезвычайного положения из-за масштабных наводнений, вызванных ливнями. Послание Ее Величества, которая является главой канадского государства, было распространено в понедельник пресс-службой Букингемского дворца.

"Мои мысли сейчас с жителями Британской Колумбии, которые продолжают сталкиваться с последствиями недавнего катастрофического наводнения и постепенно начинают восстанавливать и отстраивать разрушенное, - говорится в документе. - Я благодарна за неустанный труд спасателям и волонтерам, которые продолжают поддерживать и обнадеживать своих сограждан-канадцев в это тяжелое время".

Ливни в регионе начались в середине месяца, когда за несколько дней выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что превышает месячную норму. Местами уровень воды в водоемах поднялся на 3,5 м. Из-за этого несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли тысячи домашних животных на местных фермах.

В субботу полиция Британской Колумбии сообщила о гибели четырех человек, унесенных грязевым потоком. Продолжаются поиски еще как минимум одного пропавшего без вести. Для ликвидации последствий наводнений привлечены военнослужащие Вооруженных сил Канады.