На Западную Канаду надвигается новый мощный циклон

ОТТАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Очередной мощный ливневый циклон надвигается на тихоокеанскую провинцию Британская Колумбия. Об этом в понедельник заявил замглавы региона Майк Фэрнуорт.

"В южной части Британской Колумбии пройдут еще проливные дожди, в том числе в сильно пострадавшей [от наводнений] долине Фрейзер, так что мы должны сохранять бдительность", - цитирует чиновника телеканал CTV. Сославшись на данные метеорологов, Фэрнуорт сообщил, что со среды по пятницу в регионе может выпасть еще 100 мм осадков в виде дождя, что составит чуть менее месячной нормы. По его словам, правительство Британской Колумбии в связи с этим объявило о максимальной мобилизации на всех уровнях власти.

На прошлой неделе в регионе за несколько дней выпало больше месячной нормы осадков (более 250 мм) в виде дождя, что привело к масштабным наводнениям. Местами уровень воды в водоемах поднялся на 3,5 м. Из-за этого несколько десятков тысяч жителей региона были вынуждены покинуть свои дома, не менее четырех человек погибли. В провинции введен режим чрезвычайной ситуации.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия в Британской Колумбии развернуты подразделения Вооруженных сил Канады, которые помогают расчищать дороги, налаживать нарушенную транспортную логистику и оказывать посильную помощь населению.