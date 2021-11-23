Таможенники предотвратили вывоз 108 кг бивня мамонта из Приамурья в Китай

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Таможенники Благовещенска предотвратили незаконный вывоз в Китай двух бивней мамонта. Контрабанду пытались перевезти в контейнере на судне через реку Амур, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"Незаконный вывоз культурных ценностей (двух бивней мамонта) в Китай предотвратили таможенники в Благовещенске. Товар был обнаружен в контейнере на судне в пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ. <…> Таможенники изъяли товар и отправили на экспертизу, которая показала, что бивни мамонта общим весом 108,5 кг и рыночной стоимостью более 250 тыс. рублей являются культурными ценностями особого значения", - говорится в сообщении.

Товар изъят и находится на складе временного хранения. В отношении российской фирмы возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП России "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.