Циклон оставил без электроснабжения 11 поселений Хабаровского края

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. Первыми под удар стихии попали южные районы, погода резко испортилась в центральных районах и на других территориях. В Хабаровске в понедельник бушевала сильная метель, видимость на дорогах снизилась, в городе были пробки, автомобили, в том числе автобусы, застревали на подъемах, несколько направлявшихся в Хабаровск самолетов ушли на запасные аэродромы.

Родителям детей, которые ходят в школу не в шаговой доступности от дома, министерство образования и науки Хабаровского края рекомендовало оставить их дома. Занятия отменены в школах Советско-Гаванского и Амурского районов, сообщается на странице ведомства в Instagram. "В Хабаровске школы работают в штатном режиме. Полностью на дистанционном обучении только два образовательных учреждения, в одно из которых дети добираются из окрестных поселений, у остальных смешанные формы", - сказали ТАСС в управлении образования города.

Для междугороднего транспорта в Хабаровском крае закрыли несколько трасс. На расчистке задействованы дорожные службы. Не работает паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющая материк с островом. Во вторник циклон будет оказывать влияние на северные районы Хабаровского края, там ожидают сильный снег и ветер со скоростью до 30-35 м/с.